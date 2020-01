Rekordår i skogbruket

Skogeigarane selde over 11 millionar kubikkmeter tømmer til industriformål i fjor, viser tal frå Landbruksdirektoratet. Det er over 2 prosent meir enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet auka år for år. Tømmeret har ein bruttoverdi på over 4,8 milliardar kroner for skogeigarane.