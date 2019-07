Rekordår for Gladmat

Gladmatfestivalenvart i år arrangert for 21. gong. Festivalen som held til i Stavanger sentrum, samlar forbrukarar og produsentar rundt matproduksjon, gastronomi og matkultur.

Teljinga av besøkande vart blant anna gjort gjennom at kommunen tel påskrudde telefonar i eit område. Tala er blir derfor ikkje heilt nøyaktig, men gir eit inntrykk av folkemengda. På det meste under ei augneblinksteljing, var det 27.300 påskrudde mobilar, melder avisa Stavanger Aftenblad.

Festivalen hadde i år endra festivalområdet og tatt i bruk fleire område i byen. På denne måten vart det laga ulike soner for ulike matkonsept. Eit område for Malt & Humle der produkta var i drikkesjangeren, eit område for smak på Noreg, og eit for smak på verda.

Gladmat trur noko av grunnen til det auka besøkstalet kan vere denne omstruktureringa. I tillegg fekk og festivalen litt hjelp av at det var ein del cruiseturistar i Stavanger torsdag.

