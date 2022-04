Rekord for pris og hogst i skogbruket

Økningen på tømmerprisen fortsetter. I gjennomsnitt fikk skogeiere 493 kroner per kubikkmeter tømmer i årets første kvartal. Det er 22 prosent mer enn i første kvartal i 2021, ifølge SSB.

Aktiviteten i skogbruket er også på et rekordhøyt nivå. I alt solgte skogeiere 3,2 millioner kubikkmeter industrivirke, noe som tilsvarer en oppgang på 7,5 prosent fra første kvartal i 2021.

Prisøkningen skyldes særlig de høye prisene på sagtømmer. I gjennomsnitt fikk skogeierne 635 kroner per kubikkmeter for sagtømmer av gran og 614 kroner for sagtømmer av furu.

Omtrent en tredel av alt tømmeret ble eksportert til utlandet.

(©NTB)