Reiselivsbransjen frykter oppsigelser

Det kommer fram i NHO Reiselivs medlemsundersøkelse , hvor 560 reiselivsbedrifter har deltatt.

Resultatene fra undersøkelsen viser at 19 prosent av bedriftene frykter at de må si opp mellom 10 og 25 prosent av de ansatte.

17 prosent frykter at de må si opp 25–50 prosent, mens 15 prosent frykter at halvparten av de ansatte må sies opp.

– Det er ganske drastisk og alvorlig i en så stor næring som reiseliv, sier direktør i Thon Hotell Lofoten Erik Taraldsen til NRK.

Han påpeker at de risikerer å måtte si opp flere ansatte dersom reiselivet fortsatt er preget av koronapandemien utover høsten.

Regjeringen forlenget i vår perioden med fritak fra arbeidsgivers lønnsplikt under permittering til å gjelde ut oktober. Det betyr at en ansatt i dag kan være permittert i inntil 26 uker. Nå ber NHO om at ordningen utvides til å gjelde i inntil 52 uker.

– Dette handler om at folk som fortsatt er permitterte kan fortsette å være det hvis aktiviteten i bedriften ikke tar seg opp. Det gjelder særlig hoteller der kurs- og konferansemarkedet fortsatt ikke er i gang igjen, sier Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland til kanalen.

