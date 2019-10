Reiselivet får 51 millioner mindre

Kuttene kommer fordi reiselivsmarkedet har endret seg. Mer digitalisering gjør at statlig markedsføring av reisemål er mindre nødvendig, melder Næringsdepartementet.

Innovasjon Norge skal heller jobbe med produktutvikling framfor generell markedsføring.

Samtidig øker regjeringen rammen for Innovasjonslån med 200 millioner kroner, til 1,4 milliarder kroner.

Kuttene har fått Virke Reiseliv til å reagere.

– Å kutte i profileringen av Norge med 51,5 millioner kroner og tro at man skal lykkes bedre er som å tro på julenissen. Regjeringen bidrar med dette budsjettet aktivt til å svekke norsk reiselivsnæring. En næring som sysselsetter om lag 170 000 mennesker i hele landet og som bidrar med stor verdiskapning i hele landet, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv, og fortsetter:

– Økt moms og flypassasjeravgift

– I tidligere budsjetter har regjeringen økt momsen og flypassasjeravgiften, og nå kutter de altså i markedsføringen av Norge som reisemål. Det vi er vitne til er en systematisk svekkelse av norsk reiselivsnæring over tid. Kuttene vil kunne få store konsekvenser. Vi frykter at dette vil gjøre det vanskeligere å lykkes med å få turister til hele Norge, hele året. Det er synd, særlig med tanke på at det trengs flere helårsarbeidsplasser innen reiselivet.

Hun påpeker at reiselivet skal leve i mange år fremover.

– Det er helt uforståelig at regjeringen spenner bein på denne næringen. Vi har en regjering som ikke bare unnlater å legge til rette for en god utvikling av norsk reiseliv, men som også aktiv motarbeider en næring som det burde blitt satset på.

I fjor fikk aktører i reiselivet 315 millioner kroner fra staten.

Ville styrke Norge som reisemål

Også NHO Reiseliv er skuffa. De peker på at regjeringen Granavolden-plattformen signaliserte at de ville styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål.

– En samlet politikerstand var enige om å satse på flere helårsarbeidsplasser og nye destinasjoner, eller «hele Norge, hele året», som slagordet heter. Dette kuttet er det motsatte av det regjeringen har lovet. Det er enda ikke for sent å snu. Nå må vi bruke tiden på Stortinget godt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv i en pressemelding.

Hun kaller kuttene forhastet og basert på faglig tynt grunnlag.

– Vi hadde forventet økte midler, ikke mindre, i en tid der norsk reiseliv vokser og skaper arbeidsplasser over hele landet. Reiselivet har over 175.000 ansatte – et resultat av blant annet økt profilering mot det utenlandske markedet. Det er hard konkurranse om internasjonale gjester, og dette vil svekke vår posisjon.

Rører ikke momsen

Samtidig har ikke regjeringen økt momsen. Et regjeringsutvalg har foreslått å øke all moms til 23 eller 25 prosent, da også reiselivsmomsen på 12 prosent. Denne står stille inn til videre.

– Regjeringen er opptatt av arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, så dette er en klok vurdering av Jensen. Mange i reiselivet puster litt roligere nå med tanke på 2020. Vi vet at bråket som reiselivet lagde da regjeringen økte momsen i 2018, ble lagt merke til, og at en momsøkning nå anses som svært politisk krevende. Det nytter å si ifra, og vi kommer til å fortsette å kjempe mot enhver ytterligere økning av overnattingsmomsen, sier Krohn Devold.