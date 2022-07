Reinen lokker bjørnen opp på fjellet

Vanligvis beveger den skandinaviske brunbjørnen seg lite på fjellet. Men i jakten på reinkjøtt kan den bevege seg ut av skogen og opp på vidda.

Nå skal Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Norsk institutt for naturforskning (Nina) og samiske reindriftsutøvere se på hvor utsatt tamreinen faktisk er for å bli tatt av bjørn.

– Bjørnene tilbringer ikke mye tid i fjellet, men de kan ta mange kalver på kort tid når de først er der, sier seniorforsker Ole-Gunnar Støen ved Nina og SLU til SLUs nettsider.

Forskning viser at rein er mest utsatt i midten av kalvingsperioden, i løpet av andre halvdel av mai.

Forskningsprosjektet foregår i nordlige deler av Dalarna i midtre Sverige. Formålet er å samle kunnskap for forvaltning av bjørn i Sverige og Norge, og hvordan erstatningsnivåer skal beregnes for å kompensere for tapt rein.

Bjørner er blitt merket med GPS-sendere, slik at forskerne kan følge dem. I felten undersøker de flokker hvor det er mistanke om at bjørner har tatt dyr.

Tidligere forskning viser at bjørnen tok flest dyr fra midten til slutten av mai. Det var hunnbjørner med unger som tok flest kalver.