Reindriftssamene på Fosen får foreløpig ingen svar fra regjeringen

Persen møtte tirsdag advokatene til reindriftssamene som nylig vant fram i Høyesterett i saken mot Fosen Vind. Reineierne krever at vindkraftverkene rives.

– Jeg ser ikke for meg noen løsning her og nå. Jeg er opptatt av at prosessen skal være god og at vi greier å ivareta statens folkerettslige forpliktelser overfor den samiske befolkningen, sier Persen til NTB.

Hun opplyser at hun så snart som mulig vil reise til Fosen for å møte reindriftssamene ansikt til ansikt.

– Jeg har forstått utgangspunktet til advokatene, men det blir veldig juridisk i en sånn sammenheng hvor man skal gi sin fortolkning av hvordan dommen skal forstås. Jeg er opptatt av å forstå konsekvensene for samenes måte å leve på, og derfor har jeg lyst til å reise til Fosen for å møte dem selv, ansikt til ansikt, forteller hun til NTB.

Det vil skje ganske snart, sier hun.

Annonse

– Ikke noe klart svar

Landets høyeste domstol slo i oktober fast at vedtakene og konsesjonene som er gitt var ugyldige og brøt med samenes rettigheter.

– Vi hadde bedt om et møte med statsråden for å få et svar på hva de vil gjøre med de ulovlige vindkraftverkene. Det fikk vi ikke noe klart svar på. Samtidig forsikret de oss om at de tok saken alvorlig, sier Eirik Brønner, advokat for reindriftssamene i Sør-Fosen Sijte til NTB.

– Komplisert

Det er Olje- og energidepartementet som i sin tid ga den endelige godkjenningen til byggingen av vindkraftverkene på Fosen. Men Persen svarer ikke entydig på om det er hun som sitter med siste ord når det gjelder hva som skal skje med anleggene nå.

– Dette er en ganske juridisk komplisert sak, derfor er det ikke et opplagt svar på det. Saken i Høyesterett handler om et erstatningssøksmål, det er en sak mellom vindkraften på den ene siden og samene på den andre siden og der OED ikke er part. Det betyr at det også er slik at partene i denne saken har en mulighet til å finne løsninger selv, sier hun.