Reindriftsavtalen for 2021/2022 på plass

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble onsdag enige om Reindriftsavtalen for 2021/2022. Avtalen endte til slutt med en ramme på 164,5 millioner kroner, det tilsvarer en økning på 15 millioner fra den nåværende avtalen.

– Jeg er godt fornøyd med at vi nå har inngått ny avtale med Norske Reindriftsamers Landsforbund. Det er viktig for meg som landbruks- og matminister å sikre gode rammevilkår for reindriften og bidra til å videreutvikle en bærekraftig reindrift, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

