Reindriften fornøyd med ekstrabevilgning for beitekrisen

– Jeg er glad for at regjeringen har forståelse for den vanskelige situasjonen, sier Inge Even Danielsen i Norske Reindriftsamers Landsforbund i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Reindriften er vinteren 2022 rammet av beitekrise grunnet islag og store snømengder.

Annonse

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sa derfor onsdag at regjeringen vil foreslå en ekstraordinær bevilgning på 30 millioner til kriseberedskapsfondet.

Beitekrisen gjør det nødvendig å tilleggsfôre 160.000 rein.

(©NTB)