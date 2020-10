Regjeringen vil sette av 60 millioner til ambulansehelikopter i Kirkenes

Dette er første gang i historien at det blir en permanent ambulansehelikopterbase i Øst-Finnmark, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

– En permanent ambulansehelikopterbase i Kirkenes innebærer en historisk styrking av ambulanseberedskapen i Øst-Finnmark og er viktig for å sikre befolkningens liv og helse, sier Høie.

Fra desember i fjor til juli i år var et helikopter fra Forsvaret midlertidig stasjonert i Kirkenes. Høie ga i januar og april 2020 helseregionene i oppdrag å stasjonere et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes fra 15. juli, og da erstattet et ambulansehelikopter fra Norsk Luftambulanse AS Forsvarets helikopter.

Norsk Luftambulanse AS overtok ambulansehelikopterberedskapen i Øst-Finnmark i perioden fram til 31. januar 2021. Helse nord har siden jobbet med å finne en løsning.

