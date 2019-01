Regjeringen vil gjevne ut nettleieprisen mellom by og land

Det er E24 som først melder nyheten.

– Det er en seier når det står at det skal komme tiltak. Da venter jeg at de tiltakene vil kunne utjevne de store forskjellene i nettleie, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF), som lenge har tatt til orde fgor lik nettleie over hele landet, til E24.

Regjeringens plan om å utjevne nettleien kommer frem i Granavolden-plattformen, og ble lagt frem forrige uke, i forbindelse med at KrF går inn i Solberg-regjeringen.

"Fremme tiltak"

Ifølge erklæringen vil regjeringen vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett», skriver E24, og legger til at dersom regjeringen går for lik nettleie over hele landet, kan det øke nettleien med rundt to øre per kilowattime i store byer som Oslo, ifølge organisasjonen Distriktsenergi.

Bor du i distriktet vil nettleien din derimot gå betydelig ned. I Sogn og Fjordane betaler nemlig nettkundene i snitt 20 øre mer per kilowattime i nettleie enn kunder i Oslo, skrev avisen på nett i desember.

Dette er i tråd med høstens budsjettavtale for 2019, skriver nettstedet. Regjeringspartiene og KrF ble enige om å utrede «frimerkeprinsippet», som innebærer lik nettleie for alle over hele landet. Frimerker koster det samme over hele landet, uavhengig av prisen på postombæringen i området.

Regjeringen lovet også å utrede et alternativt forslag hvor nettselskapene får kompensasjon for faktorer i nettleien som de ikke kan påvirke. For eksempel kan dette være krevende lokal topografi eller behov for nett til nye, store kraftutbygginger.

I vår ba et stortingsflertall av Ap, Sp, SV, KrF og MDG om at regjeringen skulle utrede flere modeller for utjevning av nettleien, skriver E24.