Regjeringen vil garantere for kriselån til små og mellomstore bedrifter

Lånegarantien vil komme små og mellomstore bedrifter til gode.

– Når staten garanterer for ni av ti kroner kan bankene bidra til at lånekunder som nå er hardt rammet av inntektsbortfall, kan skaffe seg finansiering til å komme seg gjennom denne tøffe tiden. Det vil gjøre at vi bevarer arbeidsplasser og at vi unngår at lønnsomme bedrifter går tapt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Bankene kan bruke garantien til lån inntil 50 millioner kroner for hver bedrift. Løpetiden må være på maksimalt 3 år, ifølge forslaget. Garantiordningen vil bare gjelde nye lån. Til sammen settes det av 50 milliarder kroner til lånegarantiene.

Ordningen må godkjennes av EFTAS overvåkingsorgan ESA, opplyser regjeringen.

Annonse

Regjeringen foreslår også å gjenopprette Statens obligasjonsfond for å gi store selskaper tilgang til kapital. Det settes av 50 milliarder kroner til fondet.

Mandatet for fondet skal utarbeides neste uke.

– Vi vet at mange bedrifter er i en krevende situasjon nå, og trenger tilgang til penger for å komme seg gjennom denne tøffe tiden. Med disse tiltakene vil det bli enklere for dem å skaffe seg den likviditeten de trenger for å trygge arbeidsplassene, sier Sanner.

(©NTB)