Forbudet betyr at regjeringen dermed kan tvinge folk hjem fra hytta med loven i hånd om nødvendig.

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret lørdag folk til å reise hjem fra hyttene sine, og hun advarte samtidig om at Sivilforsvaret kunne bli kalt inn for å oppsøke folk og be dem om å reise hjem.