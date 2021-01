Regjeringen vil bruke sterkere lut mot fiskerikriminalitet

Statsråden presenterte en ny handlingsplan mot fiskerikriminalitet onsdag.

– Målet vårt er at det må bli vanskeligere å omgå loven uoppdaget. Samtidig vil kriminelle aktører finne veier for å omgå lovverket. For å stoppe disse kriminelle må det sterkere lut til, sa Ingebrigtsen

Statsråden sier at bedre dokumentasjon, digitalisering og en mer effektiv fiskerikontroll skal gjøre det vanskeligere for uærlige fiskeriaktører å lure seg unna.

– Det må på plass en mer effektiv og smartere ressurskontroll med ny teknologi og nye digitale løsninger for å ta opp kampen mot dem som driver urent spill, sa Ingebrigtsen

Alle fiskefartøy skal spores

Det viktigste tiltaket er satsing på digitalisering og dokumentasjon. Alle fiskefartøy skal spores med det sikre sporingssystemet VMS, og alle skal rapportere fangst gjennom det elektroniske systemet ERS. Alle fiskefartøy skal sende melding om når og hvor de skal lande fisken.

Kravene skal gjelde fra 1. januar 2022, men vil bli iverksatt puljevis for flåten under 15 meter.

– Vi ønsker at høstingen og omsetningen skal dokumenteres av en uavhengig tredjepart. På den måten blir alle opplysninger korrekte, og vi vil få dokumentasjon på om lover og regler følges eller ikke, sa Ingebrigtsen.

Veiesystemer

I løpet av våren vil det komme et konkret forslag til nye veiesystemer som skal forhindre juks på fiskebrukene. I dag er det ingen uavhengig tredjepart som sjekker om fangsten som skrives inn på sluttseddelen, er korrekt eller ikke.

Det blir også satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere reaksjons- og straffehjemler i lovgivningen.

– Vi må slå hardt ned på all form for fiskekrim. Jeg mener de som bryter reglene, må bli møtt med strenge reaksjoner, sa fiskeri- og sjømatministeren.

Ny tipsløsning

Økokrim-sjef Pål Lønseth var også til stede. Han opplyste at det vil bli lansert en ny tipsløsning som skal gjøre det enklere å varsle om fiskerikriminalitet.

– For Økokrim er en av de største utfordringene med å etterforske fiskekriminalitet å få verifiserbare data fra alle ledd i fiskerinæringa. Det gir et betydelig handlingsrom for misligheter i en av landets viktigste næringer, sa Lønseth.