Regjeringen vil bruke 419,6 oljemilliarder i år

Regjeringen vil bruke 174,4 milliarder oljekroner mer enn i fjor, framgår det av forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Årsaken til den dramatisk økte pengebruken er de økonomiske skadevirkningene koronakrisen har påført norsk økonomi.

Utsiktene for norsk økonomi er betydelig svekket. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 anslås BNP for Fastlands-Norge å falle med 4,0 prosent i år, men usikkerheten er stor, skriver Finansdepartementet i en melding om nøkkeltallene i budsjettforslaget.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneværende år anslås nå til 5,1 prosent. Det er betydelig høyere enn da budsjettet ble lagt fram i fjor høst.

Norge har nå den høyeste registrerte arbeidsledigheten på 75 år. Selv om ledighetstoppen trolig er passert, venter regjeringen at arbeidsledigheten skal øke fra 2,2 prosent i 2019 til 5,9 prosent i år.