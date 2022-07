Regjeringen vil beholde både vindkraft og reindrift på Fosen

I et brev til sametinget 25. juni, forklarer Olje- og energidepartementet hvorfor de har satt i gang nye konsekvensutredninger rundt Fosen, skriver Klassekampen.

– Det er våre mål at vi finner løsninger for reindriften, og at vi kan ha vindkraft i området, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther (Ap) til avisen.

Sametinget har gjentatte ganger bedt staten om å stanse driften av vindparkene etter et enstemmig storkammer i Høyesterett i fjor høst slo fast at vindkraftkonsesjonen på Fosen er ugyldig. De 151 vindturbinene er ifølge dommen i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Dommen er imidlertid utydelig på hva dette innebærer for dagens anlegg.

– Vi må finne løsninger som står seg i ettertid. Høyesterett har lagt ugyldighet til grunn, men hva som skal skje med vindparken har de ikke tatt stilling til, sier Sæther.

Sametinget mener at det ikke finnes noen avbøtende tiltak som er gode nok til at reindrift og vindkraft kan leve side om side. De frykter at utredningen vil ta mange år, samtidig som vindturbinene durer og går.

– Regjeringen bryter loven hver dag med viten og vilje. Det har de gjort hver dag siden dommen kom i oktober, sier fungerende sametingspresident Hans Ole Eira (Sp) til avisen.

