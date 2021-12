Regjeringen varsler stortingsmelding om dyrevelferd

– I arbeidet med meldingen vil vi se nærmere på utviklingen i norsk husdyrproduksjon og på all kunnskapen vi nå har om dyrevelferd. Vi vil vurdere om det er nødvendig å foreta endringer for å sikre et bedre regelverk, sier Borch i en pressemelding.

Alle dyrearter, også kjæledyr og fiskeoppdrett, vil bli dekket i meldingen.

Det er 20 år siden dyrevelferd sist ble vurdert. Siden den forrige stortingsmeldingen om temaet har det kommet mye ny kunnskap om dyrenes behov, den naturlige atferden deres og om hvordan stress og ytre påvirkninger endrer atferd og væremåte.

De to departementene skal samarbeide med andre relevante departementer med sikte på å legge fram en melding for Stortinget i 2024.

