Saken oppdateres.

Det blir ikke forandringer i planen om vaksineomfordelingen i Norge.

Det er fortsatt 24 østlandskommuner med høyt smittetrykk som mottar ekstra doser i juni, og vil få om lag 60 prosent økning i andel doser fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

– 309 kommuner må avgi vaksinedoser

Dermed må også flere norske kommuner avgi vaksinedoser.

I alt 309 kommuner får om lag 35 prosent færre doser i juni og juli, og skal ta igjen det tapte i slutten av juli.

– Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling, der 24 kommuner med høyt smittetrykk får om lag 60 prosent økt andel doser av det de skulle ha fått, sier helseminister Bent Høie (H) under pressekonferansen i ettermiddag.

Høie sier det norske samfunnet kan åpnes raskere gjennom en geografisk skjevfordeling.

– Den viktigste grunnen til at regjeringen går inn for en omfordeling av vaksiner, er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere. Det vil komme alle til gode, sier helseminister Bent Høie (H).

23 kommuner slipper å avgi doser. Trondheim og Kristiansand er blant dem.

Norge vil få om lag 4,5 millioner vaksinedoser i løpet av de tre sommermånedene.

– 100 kommuner klarer ikke vaksinere

Tidligere i dag ble det kjent at et flertall av norske kommuner, 166 av 266 kommuner, kan vaksinere i juli.

Det kommer fram i et dokument fra Helsedirektoratet som ble publisert onsdag.

Direktoratet har sammen med statsforvalterne i alle fylkene spurt kommunene om hvor god kapasitet de har til å vaksinere i ukene 29, 30 og 31 – altså fra 19. juli til 8. august.

Rundt 100 kommuner sier at de ikke vil klare å vaksinere i denne perioden.

Over halvparten av disse kommunene har svart at dette ikke byr på noen problemer, men enkelte rapporterer om flere utfordringer:

* At de ikke klarer å skaffe nok personell til forsvarlig vaksinasjon i ferietiden i ukene 29–31

* At vaksinering er ressurskrevende, og særlig krevende i sommerferien

* At de må beordre fra planlagt ferie

* At planlagt kapasitet for juni måned blir mindre utnyttet

* Innkalling og logistikk pga. ferie/fravær i befolkningen

I tillegg har flere av kommunene sagt ifra at de er sterkt imot skjevfordelingen i utgangspunktet.

Ifølge VG, sier flere kommuner som kan miste vaksinedoser i juni etter regjeringens skjevfordeling, nei til å ta igjen det tapte i juli.

Lover å bistå kommunene

Høie understreker at regjeringen, Helsedirektoratet og statsforvalterne allerede er i gang med å se på mulighetene for å bistå kommunene som sier de vil få problemer.

– Flere av statsforvalterne melder at de har tatt kontakt med disse kommunene for å se på løsninger og sikre at de får nok personell. De ser også på muligheten for å sikre samarbeid på tvers av kommunene. Vi håper også at noen av kommunene som blir noe tidligere ferdig, kan vise solidaritet andre veien og hjelpe de kommunene som har sagt fra seg noe av sin vekst i vaksinedoser, sier statsråden.

Samtidig understreker han at å vaksinere de mest utsatte områdene gir gevinst for landet som helhet.

– Det er de kommunene som har minst risiko for utbrudd, og i veldig stor grad konfrontert utbrudd raskt hvis de har kommet, som får færre doser. Og en del av utbruddene som har kommet andre steder, har kommet fra områder med mye smitte. Derfor har det en verdi å redusere risikoen for smitte i det sentrale østlandsområdet, sier helseministeren.

Kan forsinke vaksinepass

På pressekonferansen avviste ikke helseminister Høie at skjevfordelingen av vaksiner kan få konsekvenser for hvem som får utdelt vaksinepass når.

Vaksinepassene kan dermed bli forsinket for enkelte.