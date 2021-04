Regjeringen søkte jurister til å jobbe fra distriktene – fikk bare ti søkere

Da Næringsdepartementet åpnet opp for at folk bosatt i distriktene kunne søke på to stillinger i departementet, var ikke interessen så stor som forventet. De mottok nemlig kun ti søknader. Dette skriver NRK.

Blant de ti søkerne var åtte bosatt nært Oslo, selv om dette ikke var et kriterium.

Næringsminister Iselin Nybø (V) innrømmer at søkertallet på jurist-stillingene i departementet ikke var så høyt som hun hadde håpet, men sier at det er gode kandidater blant søkerne.

– For meg så var det viktig å komme i gang. Altså prøve dette. Sende ut en utlysning, og se hvordan responsen var. Hvis vi fikk ansatt noen utenfor Oslo, så kommer vi sikkert til å gjøre oss noen erfaringer med det òg, sier Nybø til NRK.

Vil gjøre det mer attraktivt å bo i distriktene

Målet med initiativet er å gjøre det mer attraktivt å bo i distriktene, og ideen kom fra Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V).

– Det viktige nå, er at en kommer i gang og prøver dette ut. Og så er det viktig at dette nå blir rulla ut i større skala, og at en også lyser ut faste stillinger, sier Bjørlo til NRK.

Bjørlo mener to vikariater som førstekonsulenter ikke er nok:

– En må ikke ende opp med at dette er satsingen. Tvert imot. Det viktige nå er at staten får en strategi på at en viss del av alle stillinger i sentrale direktorat skal lyses ut med fleksibelt arbeidssted rundt om i landet.

En årsak til det lave søkertallet kan være tidspunktet på året og lav arbeidsløshet blant jurister, mener både Nybø og Bjørlo.

Digitalisering gir oss muligheter

I forrige uke omtalte Nationen at Høyre-topper vil desentralisere statlige arbeidsplasser og høyere utdanning.

– Med de mulighetene digitaliseringen gir oss kan vi tenke annerledes. Spørsmålet vi kan stille oss er kanskje heller «hvilke statlige arbeidsplasser er stedbundne», sa Høyres toppkandidat i Oppland, Kari-Anne Gjønnes, til Nationen.

Sentralstyremedlem i Høyre og fylkespolitiker i Innlandet, Hanne Alstrup Velure, mener også det bør være en regel om at alle nye – og omorganiserte – statlige arbeidsplasser legges utenfor storbyene.

Gjønnes peker på at desentralisert utdanning også vil være et viktig satsningsområde for å sikre bosetting og utvikling i distriktene samt få flere til å flytte bra by til bygd.

– Muligheten til å ta utdanning på alle nivåer uavhengig av livssituasjon og bosted vil være avgjørende viktig for å opprettholde bosetting i distriktene – men ikke minst også for å bidra til at distriktene har tilgang på ulik kompetanse, sa Gjønnes.