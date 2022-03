Regjeringen oppretter avdeling for oljefondet i Tromsø

Stående applaus klapper finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum inn på scenen under Senterpartiets landsstyremøte.

Spinkle solstråler skinner inn gjennom persiennene på Quality Hotel Hasle, der møtet holdes over to dager denne uken.

Vedums tale preges av Ukraina-krisen, og han røper at det fredag denne uken vil komme en Ukraina-proposisjon fra regjeringen.

– Målet er et bredt nasjonalt forlik som tar Norge trygt gjennom denne krisen, og at folk som kommer hit også skal få det trygt, sier Vedum til landsstyret.

Han lover også at de første gratis ferjene skal komme allerede til høsten.

Ny avdeling for oljefondet

Men den viktigste nyheten dreier seg om økonomi:

Regjeringen vil komme med en fondsmelding der de varsler å etablere en administrasjon av statens pensjonsfond innland i Tromsø, et slags SPN Arctic.

Det innebærer oppbygging av et nytt faglig miljø knyttet til fondet.

Vedum peker på Borten-regjeringens distriktspolitiske grep, som blant annet innebar etableringen av Universitetet i Tromsø.

Satsingen er en forlengelse av den samme tankegangen. Målet er blant annet å styrke statens tilstedeværelse i nord.

– Nå er det vår tur, sier Vedum, og sikter til at Senterpartiet nå igjen kan forme distriktspolitikken fra regjeringsplass.

Mer attraktivt næringsliv

Dette er distriktspolitikk, og ikke bare næringsvirksomhet, understreker Vedum.

Etableringen av fondsadministrasjonen vil kunne skape et mer aktivt næringsliv, et nytt finansøkonomisk fagmiljø og et styrket studentmiljø i Tromsø.

– Da vi fant olje og gass bygget vi fagmiljøer langs hele kysten. Nå er Norge rikt på kapital. Norge er spesielt rik på kapital, sier Vedum.

Han håper arbeidet vil være i gang i løpet av et års tid. Målet er å få meldingen godkjent i Stortinget før sommeren.

– Hvor mange arbeidsplasser dreier det seg om?

– I starten kan det være få. Sånn var det med Universitetet i Oslo også. Men dette blir prestisjearbeidsplasser som er høyt lønnede. Og når det er etablert er det umulig å ta bort, sier Vedum.