Regjeringen lar mulla Krekar reise til Italia

Justis- og beredskapsdepartementet har klarlagt at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, vil kunne få reisedokumenter, opplyser Justisdepartementet i en pressemelding. Reisedokumentene vil kun gjelde dersom Krekar reiser til Italia for å være til stede under sin egen rettssak.

– Vi skal ikke stå veien for at Krekar kan dra til Italia for å være til stede under rettssaken mot seg, la det være helt klart. Vi vil at han skal svare for det han er beskyldt for der, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Krekar er tiltalt i en terrorrettssak i Italia og er innkalt til å forklare seg under rettssaken førstkommende mandag. Tirsdag sa Krekars advokat Brynjar Meling at de allerede i oktober henvendte seg til norske myndigheter slik at nordirakeren kan bli utstyrt med de nødvendige reisedokumentene og møte til rettsforhandlingene.

Rettssaken i Italia har allerede blitt utsatt flere ganger, og mye tyder på at den kan bli utsatt igjen. Advokat Brynjar Meling opplyser til NTB at han antar at det blir en ny utsettelse.

©NTB