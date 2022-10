Regjeringen kutter all støtte til Noah

– Det var ingen ambisjon om å kutte støtten helt til null, men i et stramt budsjettår har jeg prioritert medlemsorganisasjoner. Noah er ikke en medlemsorganisasjon, derfor har jeg valgt å gjøre dette, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp) til VG.

I år fikk Noah 730.000 kroner gjennom statsbudsjettet. I 2023 blir det ingenting. Samtidig som Borch nuller støtten til Noah, prioriterer hun organisasjoner som Bygdeungdomslaget og 4H.

– Dette må jeg se på som en klar politisk handling – en straff for at man kjemper for dyr og naturmangfold. Det er direkte uverdig, sier faglig leder i Noah, Siri Martinsen, til avisa.

Annonse

I forkant av stortingsvalget i fjor ble Senterpartiet kåret av Noah som partiet med dårligst dyrevernspolitikk.

– Det er en straffereaksjon. De bruker ordningen til egne politiske kjepphester, og straffer de som er de største kritikerne. Det er en ganske farlig utvikling, sier Martinsen.

Borch er forberedt på at også Noah-kuttet vil vekke oppsikt, men er ikke bekymret for aggressive reaksjoner som følge av det.

– Jeg håper og tror at folk er så fornuftige at de tenker at dette er politiske prioriteringer, og at dette er noe vi må gjøre i år, sier landbruksministeren til VG.