Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemd i legestreiken: – Hadde ikke noe annet valg

Dermed avsluttes streiken om særavtalen, som har vart siden mandag 26. oktober.

– Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding.

Streiken skulle etter planen trappes opp mandag, og tolv nye leger i seks kommuner skulle tas ut i streik.

I en pressemelding viser regjeringen til at Helsetilsynet i en rapport har vurdert at konflikten mellom Legeforeningen og KS kan føre til at det oppstår «fare for liv og helse ved iverksettelse av opptrappingen mandag morgen».

«Helsetilsynet skriver at den varslede opptrappingen berører små kommuner med få leger. Denne situasjonen vil umiddelbart påvirke helsetjenesten i de berørte kommunene og det vil oppstå problemer i flere kommuner allerede i løpet av mandagen», heter det i meldingen fra regjeringen.

Tidligere søndag ettermiddag meldte NTB at partene var innkalt til et møte med statsråden søndag ettermidag.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim er ikke fornøyd med at konsekvensene for konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Men slik situasjonen utviklet seg hadde jeg ikke noe annet valg, sier statsråden.

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, sier i en pressemelding at de er «lettet over at dette nå er over, og respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at de måtte gripe inn.

– Streiken rammet disse kommunene svært hardt. Det sier seg selv at å skulle håndtere en legestreik midt oppe i en pandemi med stigende smittetall, det er tøft. Kommuneledelsen i disse kommunene har rett og slett vært redde for innbyggernes liv og helse, sier Gangsø.