Både Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Veterinærinstituttet taper penger på koronakrisen. Begge forskningsinstituttene får deler av inntektene sine gjennom ekstern finansiering, som nå har falt bort.

I den tredje krisepakken fra regjeringen, som ble presentert fredag, ble det lagt fram et forslag om å øke støtten til de to instituttene.

"Det foreslås også økt grunnbevilgning til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Veterinærinstituttet, som har opplevd bortfall av ekstern finansiering som følge av virusutbruddet", står det i proposisjonen.

610 millioner til forskning

Forslaget trekkes fram som et av flere grønne tiltak. Den siste pakken var, ifølge regjeringen, med ekstra fokus på grønne tiltak.

Det ble foreslått å gi totalt 610 millioner kroner til tiltak innen forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

I regjeringens fase 3-pakke ble det lagt fram tiltak for til sammen 27 milliarder kroner, blant annet til en grønn omstillingspakke.

Får inntekter fra andre kilder

Nibio og Veterinærinstituttet er til vanlig avhengig av at halvparten av inntektene kommer fra andre kilder enn bevilgninger fra staten. Men på grunn av koronasituasjonen foreslås det altså å øke grunnbevilgningen til disse instituttene.

– Som mange andre forskningsinstitutter her i landet er også NIBIO og VI rammet av reduserte inntekter. I denne krevende situasjonen er det nødvendig at staten bidrar for å opprettholde både arbeidsplasser og kompetanse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Ifølge Landbruks- og matdepartementet er de to forskningsmiljøene viktig for kunnskaps- og teknologiutvikling, og for den grønne omstillingen.

"De har også stor betydning for matberedskapen her i landet", står det i pressemeldingen.