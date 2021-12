Regjeringen foreslår nye strømtiltak – vil øke bostøtten og sosialhjelpen

– Vi foreslår å øke bostøtten kraftig gjennom vinteren. Det gjør at vi raskt når ut til mange av dem med dårligst råd allerede før jul, slik at de får håndtert strømkostnadene, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Ap) til NRK.

Regjeringen foreslår at bostøtten skal økes med 1.500 kroner fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen.

Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner.

– Det her gjør at vi kan nå ut med midler allerede før jul, og vi følger opp gjennom vinteren med månedlige utbetalinger, sier Gram.

NRK skriver at under 100.000 nordmenn har krav på bostøtte. Inntektsgrensen er så lav at mange med lav inntekt i Norge ikke har krav på bostøtte.

Strømprisene har denne vinteren økt kraftig, og spotprisen har de siste ukene satt flere nye timerekorder. Det har gjort at strømregningene til nordmenn har blitt langt høyere.

Årsakene er blant annet høye gasspriser, som påvirker strømprisene i hele Europa. Dette slår spesielt inn i Sør-Norge, som er mer eksponert for europeiske priser på grunn av utenlandskablene.

På toppen av dette kommer høye priser på CO2-utslipp. Samtidig ligger fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge betydelig under normalt nivå. Det har også vært lite vind i Norge og Europa, som dermed har gitt mindre vindkraft.