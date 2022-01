Regjeringen forbereder store lettelser i koronatiltakene

Etter det NTB forstår, venter regjeringen nå på de siste faglige innspillene fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og ekspertgruppen som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden.

En beslutning vil så bli tatt i regjering neste uke.

Det tas forbehold om at det faglige grunnlaget må vurderes grundig. Men etter at FHI la fram sin nye risikovurdering onsdag, regnes det som overveiende sannsynlig at det vil være rom for større lettelser i smittevernrestriksjonene, får NTB opplyst.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo ber regjeringen om å åpne samfunnet igjen.

– Det er veldig viktig å si at folkehelse handler om så mye mer enn fravær av sykdom. Nå er det på tide å våge å ta livene våre tilbake. Veldig mange lever mye strengere enn de må. Folk trenger å leve og møtes og være sammen, sier han til VG.

Johansen mener at belastningen folk opplever nå, først og fremst handler om tiltakene, og ikke om smitte.

Danmark fjerner alle restriksjoner

Fra og med tirsdag blir det ingen koronarestriksjoner igjen å se i Danmark, og sykdom fra koronaviruset vil ikke lenger anses som samfunnskritisk.

Den danske regjeringen har besluttet å fjerne alle landets koronarestriksjoner, opplyste en smilende statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse.

– Om få dager vil Danmark igjen være åpent, sa hun.

Samtidig skal koronaviruset ikke lenger bli regnet som en samfunnskritisk sykdom.

Frederiksen brukte også anledningen til å takke danskene som har vaksinert seg mot koronaviruset.

– Den høye tilslutningen til vaksineringen viste seg å bli som vi trodde: Vårt supervåpen. Vi er gjennom den kritiske fasen. Vi sier farvel til restriksjoner og velkommen til det livet som vi kjente før korona, sa Frederiksen.

Reiserestriksjoner som test og karantene ved innreise til Danmark vil bestå for enkelte.