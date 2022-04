Landbruket sikret strømstøtte ut 2022

Mandag ettermiddag orienterte finanspolitikere fra Ap, Sp og SV om forlengelsen av støtteordningen.

I den nye avtalen slås det fast at det skal være sikringsordninger for høye strømpriser fram til mars neste år. Dagens innretting på strømstøtte for husholdninger, frivillig sektor og landbruk og veksthus forlenges ut 2022. Regjeringspartiene Ap og Sp har også forpliktet seg til å forhandle om endringer i dagens støtteordning i løpet av oktober. De midlertidige økningene i bostøtte forlenges ut juni i år, før de så gjeninnføres i november.

«Inntil eventuelle endringer skal dekningsgraden i strømstøtteordningen for husholdninger økes til 90 prosent for strømforbruket i oktober, november og desember», heter det.

Det betyr at staten dekker 90 prosent av kostnadene når strømmen koster mer enn 70 øre per kilowattime.

SV: Ikke mulig å få med regjeringen på mer

Finanspolitisk talsperson for SV, Kari Elisabeth Kaski, sier til Nationen at dette så absolutt er en seier for dem.

– Vi har fått på plass vesentlige forbedringer i strømstøtteordninga, sier hun.

Kaski forteller at når de på nytt forhandler om ordningen i høst, vil det være med evalueringen av dagens støtteordning som bakteppe.

– Da er SV sitt klare mål at vi får en mer treffsikker og sosial rettferdig ordning, sier hun.

– Var det et nederlag at dere ikke fikk forlenget den mer nå?

– Nei, for oss har det viktigste vært å få en mer treffsikker ordning. Det var ikke mulig å få regjeringspartiene med på å gjøre endringer i ordningen nå utover å øke dekningsgraden fra 80 til 90 prosent kompensasjon.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, sier at spørsmålet om makspris på strøm er noe de skal utrede nærmere og komme tilbake til i forbindelse med statsbudsjettet.

– Det aller viktigste for oss er å få mer kontroll på strømprisen framover. Vi må ta grep både i forhold til å regulere eksport, få opp produksjonen og få andre løsninger som kan bidra til mer forutsigbarhet og stabilitet med tanke på kraftprisen. Det vi gjør nå er kortsiktige tiltak, men det er for å gi folk trygghet. Folk skal ikke bære belastningen for at vi som politikere ikke har funnet de løsningene som er gode nok per nå, sier Gjelsvik.

Frp kritisk

Frps Hans Andreas Limi er ikke imponert ordningen som ble presentert av regjeringspartiene og SV. Han mener ordningen slik den er nå ikke stiller nok garantier.

– Vi er overrasket over hvor lite SV egentlig har klart å endre på det som ble foreslått av regjeringen. Det gjelder både på nivået og kompensasjonsordningen. For en rekke næringer er det nå kjempeutfordringer, for strømutgiftene har økt med mange hundre prosent, sier Limi.

Han mener at Norge på lang sikt på løse situasjonen i kraftmarkedet ved å øke produksjonen og få mer kraft ut i markedet. På kort sikt mener han imidlertid at politikerne må handle, noe regjeringen og SV ifølge ham gjør for dårlig med denne ordningen.

– Vi burde hatt en makspris på 50 øre per kilowattime og 100 prosent kompensasjon for alt over dét. Det hadde hjulpet både husholdninger, bedrifter og ikke minst landbruket, mener han.