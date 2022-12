Regjeringen ber om snarlig rettsmøte om stans av lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

– Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt, slik at vi får en kjennelse så raskt som mulig, sier Eide.

I kjennelsen fra 27. desember ga Oslo tingrett organisasjonene Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr medhold i ønsket om midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av tre ulveflokker.

Dermed kan ikke ulvejakten inne i ulvesonen starte som planlagt 1. januar. Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen varer fram til 15. februar.

Annonse

Det ble åpnet for felling av til sammen 21 ulver. Tallet bygger på overvåkingen i vinter, mens hvis det viser seg å være flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten endres. Utgangspunktet er at hele flokken skal felles.

Les også: Nå er det hastejuss for ulven igjen

Klima- og miljødepartementet håper at de muntlige forhandlingene vil føre til at retten likevel gir staten medhold og at den midlertidige avgjørelsen dermed endres før utløpet av fellingsperioden.

I kjennelse fra tingretten denne uken fremgår det også at Klima- og miljødepartementet må betale 224.000 kroner til Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr i sakskostnader.