Regjeringen åpner for å utsette omstilling av Posten

Dale sier til FriFagbevegelse at de nå jobber på spreng for å klargjøre alle formuleringer i den nye postloven, men at tidspunktet for å redusere antall omdelingsdager kan bli flyttet fra 1. januar 2020 til 1. juni eller 1. juli neste år.

– Det er presserende å få dette på plass raskt – og helst få en avklaring i god tid før sommerferien. Dette har mye å si for de ansatte. For at dette skal bli en god prosess, er vi åpne for å flytte iverksettingstidspunktet fra januar til juni eller juli, sier samferdselsministeren.

Prosessen gjør fremtiden usikker for de 1.500 postansatte som vil bli påvirket av omstillingen. Postens ledelse sikter fremdeles mot å være bemannet for omdeling i gjennomsnitt 2,5 dager per uke fra 1. januar 2020. Dersom saken stortingsbehandles i løpet av mars eller april, kan 1.500 postbud få sin oppsigelse i løpet av mai, ifølge fagbladet.

Postkom, fagforeningen til post- og logistikkansatte, mener regjeringen har brukt altfor lang tid på den nye postloven, som er meldt inn til Stortinget for behandling i mars.

– Vi er lei sommelet fra regjeringen. Postkom har krevd tid og penger til omstilling og står fast ved det. Dersom det blir mindre enn 18 måneder fra vedtak til innføring, må dette kompenseres ved at Posten sikres tilstrekkelige midler til omstilling, sier forbundsleder Odd Christian Øverland til FriFagbevegelse.

De ansatte har levd i usikkerhet i lengre tid, blant annet fordi lovforslaget er blitt utsatt flere ganger.

