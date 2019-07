Regjeringa vil ikkje stø tøybleieordning

Det melder NRK.

Å byte frå eingongsbleier til tøybleier kan kutte CO2-utsleppa i løpet av bleieperioden til eit born med 40 prosent, viser britisk forsking.

Viss eit born derimot berre brukar eingongsbleier gjennom bleieperioden, kan det produsere opp mot 600 kg CO₂, ifølgje forskinga.

Ein gjennomsnittleg baby brukar 5800 eingongsbleier, noko som svarar til eitt tonn avfall. Oslo kommunes utrekningar viser at energien som trengst for å forbrenne eingongsbleier kostar ein stad mellom 12 og 13 millionar kroner i året.

Stør ikkje alt som er miljøvenleg

148 norske kommunar tilbyr i dag stønad til familiar som ønskjer å slutte med eingongsbleier.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn (V), seier til NRK at det ikkje er aktuelt for regjeringa å stø ei ordning for heile landet.

– Det er fint om folk vil bruke tøybleier, og kommunar må gjerne stø det. Regjeringa derimot, har ingen planar om å innføre ei statleg stønadsordning til tøybleier.

– Kvifor ikkje?

– Fordi det ikkje er slik at alt som er miljøvenleg har statlege stønadsprogram. Mellom anna fordi dei kostar mykje pengar å administrere, og me kjenner ikkje godt nok til dei faktiske miljøkonsekvensane her i Noreg, eller om det i så fall vil vera verd å bruke pengar på eit slikt program, svarar Rotevatn.