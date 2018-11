Regjeringa vil ha fleire barn ut på tur

Regjeringa har som mål at alle barn og unge skal få erfaring med og kunnskap om friluftsliv. Derfor vil regjeringa kartleggja kva for aktivitetar og tiltak som fungerer best for å få til det.

Det er no sett av 2,8 millionar kroner i budsjett for 2019 til eit prosjekt som skal kartleggja og vidareutvikla dei friluftslivstiltaka som flest barn og unge deltar på. Prosjektet skal gå over fleire år og skal ikkje omfatta skule og barnehage, men ferien og fritida til barn og unges, opplyser Klima- og miljødepartementet.

– Regjeringa brukar i år over 300 millionar kroner til friluftslivstiltak. Organisasjonane gjer ein veldig god jobb med å skapa aktivitetstilbod for barn og unge. Men me har ikkje tidlegare sett systematisk på kva for tiltak som fungerer best. Det vil me gjera no, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Prosjektet blir leia av Friluftsrådenes Landsforbund i samarbeid med friluftslivsorganisasjonane og Miljødirektoratet.

