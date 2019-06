Regjeringa vil at Norge skal bli en kulturdestinasjon

– Med denne reiselivsstrategien skal vi bidra til at flere får øynene opp for Norge som kulturnasjon, skriver kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

– Det passer ikke alle å tilbringe ferien i en kano eller på en fjelltopp, men de vil kanskje heller reise til Norge for å se Skrik med egne øyne på Munchmuseet, strett art i Lofoten eller Vinjerock i Jotunheimen, skriver Grande.

Annonse

De viktigste tiltakene

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er med på satsingen.

– Det ligger et stort potensial for verdiskaping og lønnsomhet i skjæringspunktet mellom kultur og reiseliv. Kulturturisme kan bidra til mer aktivitet, næringsutvikling og flere helårsarbeidsplasser over hele landet, mener han.

De har lista opp noen av de viktigste tiltaka i strategien for å sikre dette, som blant anna går ut på å bidra til mer forskning på kulturbasert reiseliv og innføre et Pilotprosjekt for lettere tilgang til kulturinstitusjoner. Kulturinstutisjoner skal få anledning til å vurdere hvordan de kan gi de besøkende et annerledes eller nytt tilbud. Dette kan hjøre de mer attraktive i en lengre periode av året og døgnet tror regjeringa.