Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Hva er kunst? Og hvem er en kunstner? Må man være akademisk skolert? Gå på kunst- og håndverksskole? Uttrykke filosofiske ideer om seg og sitt? Provosere? Få statsstøtte? Stipend? Jeg vet ikke!

Men for meg kan en kunstner være alle som evner å vekke noe spesielt – som for eksempel ved et maleri, en sang eller et steingjerde. En jeg beundrer for sistnevnte kunst er Tore Mikalsen på Lista, og som her ses i sitt atelier. Materialet er gråstein som han og generasjoner før har gravd ut av bakken, og som tid og natur i årtusener har formet.

Som kunstverk fyller steingjerdet en tredelt rolle; å være bærekraftig gjenbruk av et kulturbetinget overskudd, å stenge ute dyr hvis ferdsel man kontrollerer, og å være estetisk formet for å glede, forundre og imponere.

Jeg tror at om Tores steingjerde var satt opp i en park i Oslo, fått en høytidelig åpning med kammermusikk, sløyfe og tale av en viktig nok personlighet, så hadde det vært ansett som høyverdig kunst. Men Tore har valgt seg en annen rolle i livet – nemlig som matproduserende tusenkunstner i sitt eget rike.