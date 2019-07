Redusert ambulansekapasitet på kortbane

I tillegg er det ett fly på trening med redusert beredskap og tre ekstrafly i beredskap etter klokka 20, men ekstraflyene kan kun benytte langbane, altså stor flyplass, ifølge helseforetaket Luftambulansetjenesten.

Samtidig presiserer Luftambulansetjenesten at alle de ti nye ambulanseflyene Beech 250 kan lande på kortbane (rullebaner på 800 meter). Det nye jetflyet kan ikke det, men dette avlaster kortbaneflyene ved å utføre de lange transportene. Ifølge Luftambulansetjenesten går rundt 60 prosent av alle oppdrag med ambulansefly i Nord-Norge mellom to store flyplasser.

Flytypen Beech 250 er en ny variant av det samme flyet tjenesten har brukt de ti siste årene, bare med bedre og mer moderne instrumenter i cockpit, og noe kraftigere motor.

Selskapet Babcock overtok natt til mandag denne uka ambulanseflytjenesten i Norge. Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som har drevet tjenesten i 25 år.

Annonse

De første to ukene i juli må det gjennomføres pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap mens treningen pågår.

Forsvaret stilte torsdag et av sine ambulansehelikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes. Det skjedde etter ønske fra Luftambulansetjenesten, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.

Bakgrunnen er at kortbaneberedskapen med ambulansefly etter oppstarten av ny ambulanseflykontrakt 1. juli «ikke har stabilisert seg på planlagt nivå.»

(©NTB)