Reddet "hund" fra elv – hos veterinæren kom den uventede nyheten

Det er estonian world som gjennforteller historien, som først ble fortalt på den estiske dyrevernsforeningen Eestimaa Loomakaitse Liit sine Facebook-sider.

Hendelsen skjedde i en elv ved navn Pärnu, som ligger i byen med samme navn. Byggearbeiderne Robin Sillamäe og Rando Kartsepp hadde sett et dyr i full panikk ute i vannet, og satt i gang en stor redningsaksjon for å redde det de trodde var noens kjæledyr.

De ryddet vannet for is, slik at dyret kom seg opp på land. Der tok mennene fram et håndkle for å tørke og varme "hunden."

– De tok også "hunden" med inn i bilen for å varme den. Tilstanden dens var ikke bra, så det var nødvendig å ta dyret med til en dyreklinikk, forteller Eestimaa Loomakaitse Liit til Nationen.

Det var de som fikk telefonen fra mennene, og ba dem om å frakte dyret til veterinæren.

På vei inn til undersøkelse ble det fattet mistanke om at dette dyret ikke var noen hund. En lokal jeger ble kontaktet, og han kunne bekrefte at dyret var en ulv.

Ulven, som er ett år gammel, fikk behandling hos veterinæren og ble raskt mye bedre. Den ble påsatt en GPS-sender, før den ble sluppet ut i skogen torsdag kveld.

– Vi er veldig glad for hvordan denne historien endte, og ønsker å takke de to mennene og veterinæren som reddet ulven og som ikke var redd for å behandle den.