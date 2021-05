Reddet foreldreløs bjørneunge som dukket opp i en hage

Onsdag i forrige uke fikk en politipatrulje i Finland melding om en spesiell gjest i byen Kuhmo i Kajanaland, skriver det lokale politiet Oulun poliisilaitos på Facebook.

En liten bjørnunge oppholdt seg alene i en hage i byen. Huseier hadde fulgt med på bjørnungen i flere timer, men ingen binne dukket opp på leting etter ungen sin.

Politiet ble kontaktet, og det lokale rovviltnemnda fikk i oppdrag å ta hånd om situasjonen. Men heller ikke deres mannskap klarte å finne ungens mor i området.

«Bjørnungen var mest sannsynlig foreldreløs og hadde ikke overlevd veldig lenge uten menneskelig hjelp», skriver det finske politiet på Facebook.

Veide bare tre-fire kilo

Kimmo Piirainen var en del av teamet som reddet bjørneungen. Til Finlands statlige allmennkringkaster, Yle, forteller han at ungen ikke veide mer enn tre-fire kilo.

– Stakkaren var så liten, sier Piirainen til TV-kanalen.

Den sultne bjørnen fikk i seg litt hundemat, og fant etter hvert veien til skogen onsdag kveld, i et forsøk på å bli gjenforent med moren sin igjen.

Torsdag ettermiddag var dessverre bjørneungen tilbake i den samme hagen som dagen før, og huseier ringte politiet på nytt.

Det hele endte med at bjørneungen ble fraktet til Kuusamo Predator Center, som fungerer som et barnehjem for bjørner.