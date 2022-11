Debatten om vegetarmat kan kalles burger, pølse og lignende har pågått i lang tid.

Nå har Norgesgruppen lansert «Folkets vegansk sylte».

Det veganske julepålegget inneholder hele 26 ingredienser, deriblant erteprotein, potetstivelse og det mye omtalte tilsetningsstoffet karragenan (e407), ifølge Meny.

EMV-produktet har satt sinnene i kok på Facebook, deriblant hos landbruksblogger Anders Nordstad, som har delt et innlegg om nyheten.

– Løp og kjøp! Dette blir nok en sikker vinner på norske frokostbord i romjula, skriver den tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, mest sannsynlig ironisk.

– En trist etterligning

I kommentarfeltet på Facebok har flere hundre personer kastet seg inn i debatten om den «kjøttfrie» sylta.

– Hvorfor kan de kalle det sylte? Dette har jo ingenting med sylte å gjøre, skriver en person i kommentarfeltet.

– Trøste og bære! Rett og slett en TRIST etterligning av en av våre tradisjonsrike kjøttvarer, skriver noen andre.

– Hvorfor skal all den veganske maten etterape kjøtt? Du har burger, sylte, pølser osv., osv. Er det for at de egentlig vil spise kjøtt, men fremstå å være politisk korrekt? spør en annen person.

Norgesgruppen: – Vi ønsker å møte et behov

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, forteller hvorfor de ønsker å etterligne kjøttprodukter når dere lager vegetarmat.

– En del kunder ønsker veganske/vegetariske produkter, og det er naturlig å gi disse et bedre tilbud av julemat. Det fremkommer tydelig på pakken at produktet er vegansk, så de fleste vil forstå at dette ikke er tradisjonell sylte, skriver han i en e-post til Nationen.

– Er ikke dette å villede forbrukeren?

– Vi ønsker å møte et behov, ikke villede. Som sagt står det tydelig på pakken at produktet er vegansk, så det skal være ganske liten fare for at noen her lar seg villede, svarer Gultvedt.

– Likevel, vi skal være ærlige om at dette er for oss et relativt nytt marked som vi prøver oss frem i, og vi avviser ikke kritikken uten videre, men tar den med oss når vi sammen med våre leverandører skal utvikle nye produkter, legger han til.

Ifølge Gultvedt er det for tidlig å si noe om hvordan salget av det nye produktet har gått hittil.