Raymond Johansen vil ha ny EU-debatt

Det er i en kronikk i Aftenposten at Johansen nå etterlyser en ny EU-debatt i Norge. I sin spalte i avisen skriver han at krigen i Ukraina gjør at «vi må forholde oss til en endret verden».

– Krigen i Ukraina har nok gitt mange et nytt syn på hva som er viktig, og hva som er realistiske mål for det internasjonale samarbeidet, skriver byrådslederen, og mener at håndteringen av krigen i Ukraina har gjort at EU har gått fra å være en sikkerhetspolitisk papirtiger til en global tungvekter.

Partikollega og stortingsrepresentant Kari Henriksen støtter Johansens ønske om en ny EU-debatt.

– Vi diskuterer internasjonal politikk altfor lite i Norge. Det er viktig at vi kan ha en bred diskusjon om hvordan man kan løse utfordringene man får fremover, på en god måte.

Henriksen har selv stemt nei til EU to ganger, men har ombestemt seg siden den siste avstemmingen og sier at hun i dag ville ha stemt ja til EU-medlemskap for Norge. Hun er også medlem av Europabevegelsen.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti og stortingsrepresentant, mener Johansen tar opp noen gode spørsmål, men er usikker på om det er riktig tidspunkt for en medlemsdebatt nå. Også Jacobsen er tilhenger av norsk EU-medlemskap.

– Vi er midt i en krig, og det er mye annet som står på agendaen. Likevel mener jeg at den bør komme ganske raskt. Krigen vil endre norsk politikk også, mener han.

