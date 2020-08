Populære turdestinasjonar som Trolltunga, Besseggen og Romsdalseggen er tunge turar, og Raudekrossen har henta mange som ikkje er godt nok førebudd på desse turane i sommar.

– Ein del av dei som oppsøker desse toppane er ikkje klar over kor tøffe turane er. Mange tenker det er ein lett spasertur og går med feil fottøy, for lite klede, mat og drikke, seier Rune Magnar Bjørkheim, i ei pressemelding. Han er leiar for Oppland hjelpekorpsdistrikt.

Denne sommaren har hjelpekorpsa hatt redningsoppdrag nesten kvar einaste dag ved Jotunheimen og Rondane. Bjørkheim tilrår folk som skal på fjelltur utan særleg trening å velje andre turmål, slik at dei får ei betre turoppleving.

– August er normalt den viktigaste turistmånaden i høgfjellet, og vi ventar ikkje å få mindre å gjere i år. Mange vil nok bruke helgane med finvêr til å gå i fjellet, seier han.

– Overvurderer eigne evner

Hjelpekorpset i Odda og Tyssedal har òg hatt det travelt med å hente folk frå Trolltunga og andre populære stadar inst i Hardanger.

– Mange som er i fjellet denne sommaren, ferdast ikkje der til vanleg. Dei fleste er godt utstyrt, men nokre overvurderer eigne evner eller brukar utstyret dei har med seg feil, seier Bjørn Arild Fjeldsbø i Odda Raude Kross Hjelpekorps.

Han tilrår turfolk å velje tur etter evne, bli vant til utstyret og seier at dei som skal gå turar utover i august òg burde ta med lys.

– Mørkeret kjem tidlegare. Det er òg til stor hjelp viss ein må ringe etter hjelp, slik at hjelpemannskapet finn fram, seier han.

Jamt over godt fjellvett

Nestleiaren for Raude Kross Hjelpekorps er nøgd med at dei fleste nye og vante fjellvandrarar viser godt fjellvett, trass fleire oppdrag denne sommaren.

– Det har gått bra med tanke på kor mange fleire det verkar som er på fjelltur, seier nestleiaren Kenneth Guldbrandsøy.

– At nokon feilbereknar vêret eller eigne evner, er ikkje til å unngå når det er så mange menneske i fjellet. Alt i alt er det godt å sjå kor mange som førebur seg godt til tur, seier han.

I Møre og Romsdal hjelpekorpsdistrikt, meiner operativ leiar Trond Inge Larsgård, at det i mange tilfelle er rein uflaks som gjer at folk skadar seg.

– Det verkar som dei fleste er klar over at det er utfordrande terreng før dei legg ut på tur. Nokre kunne førebudd seg betre, men det er ikkje ein gjengangar. Stort sett er folk flinke, og det er rein uflaks at dei skadar seg. Det kan skje den beste, seier Larsgård.

Den siste veka har hjelpekorpset delteke i søk og redning over heile landet. Raudekrossen seier det ser ut til at auken i oppdrag held frå, sjølv om det innrapporteringa av oppdrag ikkje er klar på ei stund.