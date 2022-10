Rått regelbrot

Tradisjonane knytte til ceviche og sashimi er stolte og sterke. Dei vert gjerne opplevd som reglar som må følgjast, som ingen set spørsmålsteikn ved, og handlar både om tillaginga og sjølve etinga.

Det er fint med slike mattradisjonar. Spesielt gjer dei inntrykk når vi er i regionen eller landet der retten har vakse fram. Omgitt av naturen og kulturen på staden – arkitekturen, fargane, sesongane, menneska – smakar ein tradisjonsrett betre enn nokon annan stad. Det er vakkert, rett og slett.

Men det betyr ikkje at retten må lagast og etast på den same måten over heile verda. Vi treng absolutt ikkje å binde oss til dogme, men står fritt til å bruke eigen kunnskap og kreativitet til å skape noko nytt.

Det er faktisk typisk norsk å vere god på akkurat den måten. Norske kokkar har ofte ein solid, klassisk grunnkompetanse kombinert med ei stor openheit overfor nye impulsar. Vi lèt oss inspirere av alt frå forsking innanfor matindustrien til teknikkar og smaker frå middelhavslanda, Asia og Sør- og Nord-Amerika.

Alt det morosame som skjer på restaurantane, pluss reiseopplevingar og tips frå sosiale medium, påverkar vala folk tek heime på sine eigne kjøkken. I dag har vi kanskje mindre nasjonal identitet i matvegen enn franskmenn og japanarar, men meistrar samtidig eit mykje større spekter når det gjeld smakar og teknikkar.

Retten denne veka er skapt av dette mangfaldet – og av gleda ved å bryte reglar. Eg fekk lyst til å lage noko sashimi-inspirert av kveitefilet. Samtidig ville eg ha med ei eggeplomme, à la biff tartar, for å tilføre feitt og smørje smakane saman. For å få ein kontrast til feittet, og samtidig skape litt motstand i fisken, råmarinerte eg kveita i limesaft, ein teknikk henta frå peruansk ceviche.

Råmarinert kveite med ponzusaus og eggeplomme

Ingrediensar (2 personar)

1 liten bunt koriander

0,5 dl solsikkeolje

200 g kveitefilet

2 lime

6 ms soyasaus

Annonse

1 ms riven ingefær

1 kvitlaukfedd

1 ms brunt sukkar

4 reddik

1/4 raudlauk

1 vårlauk

8 sukkererter

2 egg

Framgangsmåte

Køyr koriander saman med olje i ein blendar eller med ein stavmiksar til du har ein heilt jamn og glatt puré. Hell han så i ei finmaska sil, gjerne også med eit kaffifilter oppi, så du får ein klar, eirgrøn og aromatisk korianderolje. Oppbevar kjølig.

Lag ponzusaus ved å blande soyasaus med safta frå ein lime, brunt sukker, riven ingefær og finhakka kvitlauk. Du kan gi sausen litt ekstra spice med chili om du ønskjer det.

Kutt kveitefileten i tynne, delikate skiver som blir lagde flatt på ein tallerken eller i ei skål. Skvis over limesaft, og vend skivene forsiktig i safta. La fisken få liggje og «koke» i sitrusvæska i cirka 10 minutt før du heller av overflødig væske og lagar til fisken på ein ny tallerken.

Topp fisken med finsnitta reddik, vårlauk, raudlauk og sukkererter. Dryp ponzusausen og nokre skeier med grøn olje over. Avslutt med ei rå eggeplomme.

(©NPK)