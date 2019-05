Rasmus Hansson benket inn i MDGs programarbeid

Hansson var ikke innstilt til vervet, men ble valgt via et benkeforslag, noe han erkjente å ha «blandede følelser» for.

– Men når jeg har blitt bedt om å stille, er jeg beæret og inspirert, sa mannen som var MDGs eneste stortingsrepresentant i perioden 2013–2017.

Annonse

Programkomiteen skal meisle ut MDGs politikk i forkant av neste stortingsvalg i 2021.

Rasmus Hansson (64) var MDGs nasjonale talsperson i årene 2014 til 2018 og ledet før den tid miljøorganisasjonen WWF Norge i en årrekke. I dag er han daglig leder i Handelens miljøfond.