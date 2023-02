Rask og herleg kyllingrett

La oss slå eitt slag for raske sausar! Rask saus treng nemleg ikkje å bety dårleg saus. Tvert imot – det handlar om å ha nokre generelle tørrvarer i skapet og vite kva ein skal gjere med dei. Med raudvinseddik, dijonsennep, soyasaus og tørka sopp på lur er ein god saus aldri langt unna. Posesaus treng du aldri meir ty til.

Dei fleste av dei raske sausane mine, i alle fall dei varme, er basert på at eg først har bruna fisk, fugl eller kjøt i steikjepanne. Då blir det som regel liggjande igjen eit karamellisert lag av protein i panna. Desse proteina skrik etter å få bli med på tallerkenen – fulle av smak som dei er. Alt du treng å gjere, er å koke panna ut med ein skvett væske. Du kan bruke berre vatn, eller vatn med litt smør eller fløyte. Det aller beste er ofte om du først koker ut panna med ein skvett vin eller vineddik, og lèt dette koke nesten heilt bort før du slår på vatn og koker vidare.

Kvar gong eg lagar ein sånn saus, tenkjer eg på ei historie fortalt av meisterkokken Paul Bocuse – frå tida då det nye, franske kjøkkenet vart utvikla på 1960-talet. Ein kokkekollega av Bocuse vart kjend for å lage sjysausar «à la minute». Det gjorde han i all enkelheit ved å koke ut steikjepanna med vatn – medan det etablerte, tunge franske kjøkkenet framleis svor til kjøttkrafter mørke som sirup. Ein dag denne kokken var på besøk hos Bocuse i Lyon, tok dei ein spasertur i området. Dei to kokkane stoppa ved elva, og Bocuse sa: «Min gode venn og kollega, er det ikkje hjarteskjerande for deg å stå her og sjå på all denne gode sausen som renner forbi!»

Kyllingbryst med krema saus og gnocchi

Ingrediensar (2 personar)

2 kyllingbryst med skinn

6 kvitløkfedd

4 kvistar estragon

salt og pepar

solsikkeolje

4 ms meierismør

0,5 sitron

1 raudløk

2 ms finhakka estragon

1 desiliter vatn

1 ms fin dijonsennep

50 gram rive parmesan

1 boks matfløyte

1 pk. gnocchi

olivenolje

Framgangsmåte

Først måler du opp og kuttar alt til sausen. Det skal rett i panna etter kyllingen er steikt, så her gjeld det å vere klar når panna er klar – elles kan ho brenne seg slik at smakane blir øydelagde. Kutt så raudløk i tynne skiver, riv parmesan og sørg for å ha resten tilgjengeleg og klart.

Ta kyllingbrysta ut av emballasjen, og tørk dei grundig med kjøkkenpapir. Krydre godt med salt og pepar rundt det heile, og steik dei i ei varm steikjepanne med litt solsikkeolje.

Brun kyllingen godt på alle sider før du tilset knuste, heile kvitløkfedd og estragonkvistar i smøret. Aus det varme smøret rundt kyllingen i par minutt, før du skvisar over safta av ein halv sitron. Aus smør og sitron litt rundt kyllingen, og løft han over på steikjebrett eller i ei eldfast form. Bak kyllingbrysta vidare i omn på 160 grader i cirka 15 minutt, avhengig av tjukna.

Legg raudløken rett i det varme smøret frå kyllingsteikinga, og la ho frese raskt før du tilset estragon og cirka 1 desiliter vatn. La dette koke ut panna, så alle dei karamelliserte partiklane løyser seg opp. Når væska har kokt inn til cirka halvparten, kan du tilsetje fløyte, sennep og parmesan. Kok inn dette igjen til éin tredel står att. Sil sausen over i ein mindre kjele, smake til med salt, og bruk gjerne ein stavmiksar rett før servering så du får ein homogen saus med delikate luftbobler.

Gnocchi blir kokt i godt salta vatn. Når dei flyt til overflata, er dei klare. Løft dei ut eller sil av vatnet, og legg dei på ein tallerken med litt olivenolje såg dei ikkje kleber seg saman. Kvaliteten på ferdigkjøpte gnocchi er slett ikkje så verst no, men om du har tid, kan du gjerne lage den potetbaserte pastatypen sjølv.

La kyllingen kvile i 10 minutt før du serverer han med varm saus og nykokte gnocchi.

