Raser mot dagligvarekjede: – Pakkene ser dønn like ut

I et innlegg på Facebook går Anders Nordstad hardt ut mot Norgesgruppen. Den tidligere generalsekretæren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer på at det nye desginet til Folkets kjøttdeig ligner på Gildes kjøttdeigpakke.

«Ingen skam?? Det faktum at Norgesgruppen ikke eier skam her i livet er ikke noe nytt. Men de strekker seg stadig lenger for å vise akkurat hvor skamløse de er. Nå har de sannelig endret design på sin EMV-kjøttdeig også! Den som kan inneholde kjøtt fra hvor-som-helst, altså», skriver Nordstad.

EMV er dagligvarekjedenes egne merkevarer.

Reagerte umiddelbart

Siviløkonomen ble tipset om Norgesgruppens endring.

– Jeg reagerte umiddelbart. Jeg reagerte også på den gamle pakningen, hvor man ikke kunne vite om det var tysk eller norsk kjøtt i emballasjen. Med det nye designet ser pakkene dønn like ut! sier han til Nettavisen, som omtalte saken først.

– Folkets kan være norsk kjøtt, men kan like gjerne være tysk kjøtt. Det er ikke alle som leser alt med liten skrift, fortsetter Nordstad.

Norgesgruppen svarer på kritikken

Direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, avviser påstandene.

– Vi har ikke bevisst etterlignet Gilde. Rød er en vanlig farge å bruke. Det er ikke særlig unikt, sier han til Nettavisen.

Gultvedt mener at logoen er tydelig merket, og at de tydelige grønne boksene på Norgesgruppens pakker skiller de to produktene.