Rapport stiller spørsmål ved fergefri E39 og togstasjoner i sentrum

En rapport som er laget for å rette et kritisk blikk på norsk planlegging innen samferdsel, spør om målet om fergefri E39 innebærer at man blir låst til løsninger som blir teknologisk utdatert, skriver VG. Rapporten foreslår å «stressteste» store samferdselsprosjekter.

– Det er mange prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Derfor bør vi se om det er rett løsning som er valgt i forhold til fremtidens behov. Kanskje kan ferger med hyppige avganger døgnet rundt – selvkjørende ferger – være løsningen, sier forskningsleder Niels Buus Kristensen ved Transportøkonomisk Institutt. Han har vært med på å skriver rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet», som torsdag ble overlevert samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Også satsingen på Intercity-togene på Østlandet er omtalt i rapporten. Det blir gitt eksempler på at man kan spare store summer på å legge jernbanestasjoner utenfor sentrumsområder der det er dyrt å bygge og bruke andre kollektivløsninger det siste stykke inn til sentrum av byene.