Rapport: Økning i illegal ulvejakt i Sverige

Det er Sveriges Landbruksuniversitet som har gjennomført en undersøkelse av dødsfall i den svenske ulvestammen. Ved å bruke data fra 444 revirmerkede og DNA-identifiserte ulver har de kunnet se på antallet ulv som har dødd og forsvunnet.

Forskerne har sett på årsakene til dødsfall og forsvinninger blant ulver i perioden 2001 til 2017. De skiller mellom kjente dødsfall, som naturlige årsaker, trafikkulykker, lovlig jakt og bekreftede tilfeller av ulovlig jakt. På den andre siden var det ulvene som forsvant.

Av alle kategoriene var det antallet ulver som døde som følge av lovlig jakt og antallet ulver som forsvant som var størst.

Ulovlig jakt

Forskerne har sett på hvorfor ulvene forsvinner, og mener å kunne konkludere med at grunnen er ulovlig jakt.

– Et interessant resultat var at frekvensen av forsvinninger økte med ulvestammens størrelse og minsket med økt omfang av lovlig jakt, sier Olof Liberg, hovedansvarlig for studien, i en pressemelding.

Avisen Jaktjournalen har intervjuet Liberg, og spør hvordan man kan vite at disse ulvene ikke dør av andre grunner. Ifølge rapporten forsvinner 20 prosent av all revirhevdende ulv i året. I Sverige var det rundt 300 ulver i fjor, en nedgang fra året før.

Liberg svarer til avisen at noen av ulvene kan ha dødd en naturlig død.

– Men her snakker vi om litt over 20 prosent av alle revirhevdende ulv, per år. Hadde vi hatt så stor naturlig dødelighet, hadde vi lagt merke til det. Vi har sett på alle muligheter, inkludert at noen utvandret til Norge. Men slik dødelighet har vi god kontroll over gjennom de radiomerkede ulvene, som vi finner når de dør en naturlig død. Rundt to til fire prosent av ulv dør naturlig. Snarere er naturlig dødelighet redusert, sier han.

Øker med størrelsen

Han sier antallet ulver som forsvinner blir flere jo flere ulver det er. Da det var 200 ulver i Sverige, forsvant 20 per år. Nå som det er rundt 300–400 ulver, forsvinner så mange som 80 ulver.

– Stammens økning ser ut til å ha utløst ulovlig jakt. Det er kanskje ikke så vanskelig å forstå, hvis årsaken er at du ikke liker ulv, sier han til Jaktjournalen.

Ansvarlig for rovvilt i den svenske jegerforeningen, Gunnar Glörsen, sier til avisen at punktet om at lovlig jakt sørger for mindre ulovlig jakt, er viktig.

– Dette er noe vi lenge har hevdet. Når samfunnet bremser og sier at vi ikke skal ha lovlig jakt, risikerer det å ha nøyaktig motsatt effekt, nemlig at du får en økt ulovlig jakt, sier han.