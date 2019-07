Rapport: Jordas ressurser for i år er brukt opp

Jordas overforbruksdag som den kalles, eller Earth Overshoot Day, har blitt flyttet med over to måneder de siste 20 årene, og i år kommer den tidligere enn noen gang, ifølge en rapport fra organisasjonen Global Footprint Network.

– Det at overforbruksdagen lander på 29. juli betyr at menneskeheten på nåværende tidspunkt bruker naturen 1,75 ganger fortere enn det planetens økosystem klarer å regenerere, sier organisasjonen i en uttalelse.

I 1993 landet dagen på 21. oktober og i 2003 kom den på 22. september. I fjor var datoen 1. august, ifølge Verdens naturfond (WWF).

Økende CO2-utslipp

Chiles miljøminister Carolina Schmidt og sjef for årets klimakonferanse som skal holdes i Santiago, sier at en viktig årsak til at datoen kommer tidligere og tidligere hvert år er økende CO2-utslipp. Hun sier betydningen av å handle mer miljøvennlig blir stadig tydeligere.

Året 1970 var første gang hvor bruken av naturressurser var større enn den årlige gjenopprettelsen, ifølge WWF.

Grafikk fra Global Footprint Network viser at Norge er det 15 verste landet i verden med tanke på bruk av ressurser. Ifølge grafikken ville Earth Overshoot Day vært 19. april dersom hele jorden levde som Norge. Verst er Qatar, hvor 11. februar ville blitt datoen. Hadde hele jorden levd som befolkningen i Indonesia, ville Earth Overshoot Day kommer først 18. desember.

60 prosent av ville dyr har forsvunnet

Leder i den norske delen av WWF, Bård Vegar Solhjell sier han syns det er skremmende at Earth Overshoot Day kommer tidligere for hvert år.

– Bare de siste ti årene har den blitt flyttet nesten tre uker fram. Vi forsyner oss for kraftig av naturen samtidig som klimaendringer, forurensing og arealbruk legger et enda sterkere press på artene i den, sier den tidligere SV-lederen.

Ifølge Solhjell har vi blant annet mistet mer enn 60 prosent av ville dyr siden 1970.

– For å motvirke denne utviklingen trenger vi mer natur – ikke mindre. Og det haster! Et viktig første steg er at verden blir enige om dette. På naturtoppmøtet i Kunming, Kina i 2020, skal det forhandles fram en naturavtale som må bli like viktig for naturen og naturmangfoldet som Parisavtalen er for klima. Det fordrer at den har sterke målsettinger og forpliktelser som landene må følge for å begynne å bruke naturen på en mer bærekraftig måte. Vi må komme dit at det ikke lengre finnes noen Earth Overshoot Day – at vi ikke overforbruker planeten vår.