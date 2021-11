Rapport: Ikke sannsynlig at Norge når klimamål i 2030

Rapporten, som er utarbeidet av Norsk Industri og DNV, er laget for å få myndighetene til å fortgang i utbygging av grønn kraft, skriver Aftenposten.

En av grunnene til at det er vanskelig å kutte, er ifølge rapporten at energiforbruket i Norge allerede er ganske rent. Derfor må kuttene gjøres i sektorer som er vanskelige å omstille og elektrifisere, som olje- og gassindustrien, tungtransport og landbruk. Det må imidlertid omstilling til i disse sektorene for å nå målene, slår rapporten fast.

