Rapport: Humlene er mindre truet enn antatt

I rapporten kommer det fram at selv de mest truede artene kløverhumle, slåttehumle og lundgjøkhumle har livskraftige forekomster lokalt i sine kjerneområder.

– Det ser ut til at veikanter, anleggsområder og grustak til en viss grad kompenserer for det gamle, varierte og artsrike kulturlandskapet som levested for disse artene, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Øystein Røsok til Fylkesmannens nettsider.

Han er medforfatter på studien som er publisert i tidsskriftet Fauna.

Røsok kommer likevel med et lite stikk og oppfordrer til tiltak som kan legge til rette for humler og også andre insektarter.

– Her har lykken vært bedre enn forstanden, for disse områdene har i liten grad vært tilrettelagt for truede humlearter. Men skal vi klare å få med oss disse truede artene inn i framtiden og oppnå livskraftige bestander innenfor deres naturlige utbredelsesområde, må det en bevisst forvaltning til, sier han.

Mer enn 1.000 insektarter er vurdert som truet i Norge, ifølge Fylkesmannen.

