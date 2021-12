Rapport: Å gjødsle skogen er bra for klimaet

Det er Norsk institutt for vannforskning som har levert rapporten etter bestilling av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Siden 2016 har staten gitt tilskudd til nitrogengjødsling av skog. Etter at ordningen ble innført økte gjødslet skogareal fra mindre enn 10.000 dekar til over 60.000 dekar årlig. Størstedelen av gjødslingen skjer på Østlandet og i Trøndelag.

Det er i dag strenge retningslinjer for hvor og hvordan det kan gjødsles i skogen.

Øker CO2-opptaket med større stamme

Den ferske rapporten har både sett på hvilken virkning gjødslingen har på klimagassopptaket i skogen, og hvordan gjødslingen påvirker miljøet rundt.

"Når tiltaket gjennomføres i tråd med retningslinjene, vil økningen av stammetilveksten i skog være ca. 1,5 m3 per dekar. Dette gir implisitt et høyere CO2-opptak enn uten tiltaket, og samtidig økt potensial for substitusjon (erstatning av fossile produkter)", skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

De har også sett på CO2 utslippene produksjonen, transporten og spredningen av gjødsla gir, og konkluderer med at dette er svært lite sammenlignet med det økte opptaket.

Påvirker ikke vannet

Forskerne har sett på hvordan vannet i områdene med gjødsling ble påvirket. De så en negativ utvikling i Oslofjorden og Mjøsa, mens det i Rogaland og Agder har vært en svak positiv utvikling.

"Endringene kan sannsynligvis ikke tilskrives gjødsling av skog", skriver de.

Det vurderes også som lite sannsynlig at gjødslingen vil ha store påvirkninger på naturmangfoldet i området hvor det gjødsles.

"Skoggjødsling kan gi endringer i artssammensetning og -diversitet på bestandsnivå, men en engangs gjødsling vil sannsynligvis ha små og til dels reversible effekter", konkluderer de.