Ranet jeger for våpen – avslørt av egne bilder i sosiale medier

Ranet skjedde 14. januar i år, skriver Nya Wermlands-Tidningen. De to mennene som var 21 og 22 år, banket på hos jegeren og truet han med pistol. Ranet skal ha foregått over to timer i en bolig i Grums kommune i Värmlands län.

Ranerne skal ha ruset seg med narkotika, og brukte jegerens pil og bue til å sikte på han.

Selv hevdet ranerne at de ikke husket noe fra hendelsen. Men bilder av mennene på Facebook viste dem poserende med jegerens våpen. Med disse bildene som bevis så tingretten historien til jegeren som troverdig.

Den ene raneren ble dømt til fengsel i tre år og ti måneder, mens den andre fikk to år og ti måneder.

I tillegg ble en 23 år gammel mann dømt til to års fengsel fordi han var med og håndterte jegerens våpen.

Mennene er også dømt til å betale 36.800 kroner i erstatning til mannen.